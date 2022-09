¿Quién es la novia de C. Tangana, la fotógrafa de moda de la que todos hablan?

Aunque la pasada relación de C. Tangana y Rosalía sigue inspirando búsquedas, el artista lleva más dos años junto a su actual novia, Rocío Aguirre, una fotógrafa especializada en moda.

Clara Hernández

El coronavirus cambió muchas cosas en la vida de C. Tangana, tanto profesional, como sentimentalmente. Como le ocurrió a Rosalía, la artista con la que siempre se le relaciona (ambos fueron pareja entre 2016 y algún momento de 2018, algo que sigue siendo objeto de búsquedas en internet), el confinamiento le pilló fuera de casa. Si a Rosalía fue en Miami, donde comenzó su amor con Rauw Alejandro, a 'El Madrileño' le tocó en México con un equipo del que formaba parte su actual pareja, Rocío Aguirre, la fotógrafa encargada de perpetuar su aventura americana -truncada por el encierro- y que se encargó de 'Vuelta a casa', los vídeos que narraban las dificultades del cantante por regresar a Madrid.

También es ese el proyecto, 'Vuelta a casa', donde pudimos verla por primera vez e intuir que era alguien especial para el artista, gracias a un último capítulo en el que C. Tangana incluye varias imágenes de esa joven de melena morena, cejas rectas, frente amplia y boca entreabierta (que a algunos tanto les recuerda a Rosalía), ya sea grabándose con el móvil, de fiesta, viajando en taxi, avión, bebiendo agua, facturando en el aeropuerto...

Poco a poco, fuimos conociendo más datos de Rocío Aguirre, a quien Antón (alias C. Tangana) dedicó este verano ese "Rocío, te quiero" desde el escenario del WiZink Center de Madrid ante 15.000 personas, saltándose su cuidado habitual para que no trascienda ningún detalle de su vida privada.

Rocío es chilena aunque se trasladó a España hace unos años con el fin de continuar sus estudios de fotografía de moda y publicidad, y abrirse a nuevos mercados en ese sector. Conoció a C. Tangana en un bar, justo cuando se disponía a regresar a su país. "Este hombre llegó dos semanas antes de volverme a Chile y me dio el 'plot twist' más grande que he tenido en mi vida", escribió en julio de 2020, para felicitarle por su cumpleaños.

Nació en 1989 en el sur de Chile, a 500 km de la capital. Desde muy joven comenzó a sentir interés por la fotografía, un arte con el que entró en contacto cuando era una niña y acompañaba a sus padres a sus sesiones de grabación (estos trabajaban en una agencia de publicidad) . Empezó a tomar fotos a sus amigos e hizo alguna exposición. Después se fue a Santiago de Chile a estudiar Fotografía.

Con el tiempo, publicó en revistas (Nylon, ID, Vice) y trabajó en algunos de los estudios de fotografía más importantes de Latinoamérica, creando campañas para Nike, Levi's o Pepsi. También colaboró con discográficas, retratando músicos y en vídeos musicales.

Más tarde, amplió su formación en Nueva York. Ahora, durante su vida española, ha firmado fotos en distintas publicaciones, entre ellas Forbes o La Vanguardia, así como para agencias de modelos, eventos de marcas de moda o campañas publicitarias. Incluso, ha ejercido de 'instagrammer' de moda, posando con prendas de distintas marcas antes miles de seguidores y luciendo estilazo.

En sus perfiles en redes se pueden encontrar algunas fotos -contadas- con el artista junto a textos llenos de sentimiento. "Gracias 2020 por darme y quitarme tanto", escribió cuando finalizó ese año junto a una imagen abrazando al madrileño.

Los cumpleaños del autor de 'Demasiadas mujeres', en cuyo videoclip Rocío Aguirre hace un cameo —puedes reconocerla por su vestido rojo y su melena a lo Rosalía besando al protagonista— son una de las ocasiones en las que nunca falta un mensaje a su amor. "Te amor, te adoro y te compro", escribía el año pasado. Este 16 de julio, volvía a compartir una imagen junto al cantante. "Feliz cumple, beibi. Haces que sienta que me va a explotar el corazón de amor". El cantante respondía rápidamente con 4 corazones y llamándola 'mi chilenita'.

Aparte de esto, las manifestaciones amorosas públicas de la retratista son escasas y llegó a firmar que se arrepintió de aparecer en el vídeo de 'Volver a casa' y, de esa manera, mezclar vida personal con profesional. En 2021, en una entrevista que concedió a S Moda afirmó que había decidido no volverá a trabajar con su novio para que nada afectara a su relación, que quería que fuera "sagrada".