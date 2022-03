La empresaria dio a luz a su segundo hijo a principios de febrero

Tras dar la bienvenida a su segundo hijo junto a Travis Scott el pasado 2 de febrero, la 'influencer' y empresaria Kylie Jenner ha reaparecido en las redes sociales para volver al calor que acostumbra recibir por parte de sus más de 300 millones de seguidores que registra en Instagram. Lo ha hecho precisamente para sincerarse con ellos y no perder la oportunidad de contar realmente qué le ha sucedido durante este tiempo y cómo se encuentra tras darle un hermanito a la pequeña Stormi.

Kyle ha comentado que, tras tomarse una pausa total que le ha alejado de las redes sociales y que le ha permitido disfrutar de los primeros días de su bebé, siente la necesidad de volver a las redes sociales y lo ha hecho con una imagen poco habitual en ella: con la cara lavada y sin una gota de maquillaje y un atuendo deportivo de lo más cómodo, muy alejado de los vestidos ajustadísimos con los que posa en sus 'reels' o en las alfombras rojas de los eventos de todo el mundo.

En estas circunstancias, Kyle se ha sincerado como nunca para hablar sobre la maternidad y sobre cómo ha sido el proceso de ampliación de la familia, ahora que tiene dos pequeños a su cargo. "Solo quiero decirles a las mamás que están en post-parto que el post-parto no ha sido fácil, ha sido muy duro", ha reconocido para sorpresa de sus 'followers'. Esto se debe a que cuando fue madre de su primogénita, además de llevar su embarazo con total secretismo, no comentó absolutamente nada acerca de su debut como madre.

Sin embargo, en esta ocasión Kyle sí que ha querido que sus seguidores tengan en cuenta cómo se encuentra tras ser madre por segunda vez, puesto que ha sido muy diferente a cuando lo hizo por vez primera. "Esta experiencia, para mí, personalmente, ha sido un poco más dura que con mi hija", ha señalado a través de sus 'stories', subrayando que han sido varios los retos personales los que ha tenido que hacer frente.

"No es fácil mental, física y espiritualmente, es una locura", ha desvelado la empresaria, que ha sentido la necesidad de dar cuenta de su situación personal. "No quería simplemente volver a la vida sin decir esto, porque creo que podemos buscar en internet y podría parecer mucho más fácil provocando presión sobre nosotros, pero tampoco ha sido fácil para mí", ha añadido.

Así, ha querido aconsejar a todas las mujeres que están pasando por una situación similar, cuando pueden verse sobrepasadas, aportando su propia experiencia. "Está bien no estar bien. Una vez que me di cuenta de eso, que me estaba presionando a mí misma, no dejo de recordarme que hice un ser humano, un niño hermoso y saludable", ha concluido.