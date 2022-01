Kylie Jenner ya es la mujer con más seguidores del mundo en Instagram

La empresaria ha vuelto a batir récords al alcanzar la cifra récord de 300 millones de followers.

Julia García

Hace unos días Kylie Jenner deseó un 2022 a sus seguidores de Instagram con un posado embarazada que acumuló en tiempo récord millones de likes. Su influencia en la red social es inigualable por otras celebrities, y prueba de ello es que es la primera mujer en superar la barrera de los 300 millones de followers.

Kylie hace tiempo que completó el “sorpaso” a su hermana Kim, la primera reina de Instagram. Dicho así solo es una cifra que suena muy grande pero no nos hacemos a la idea de lo que realmente esto significa. Para que entendamos mejor de qué estamos hablando te damos un dato comparativo demoledor: Estados Unidos tenía, en el año 2020, 329,5 millones de habitantes, casi los mismos seguidores de Kylie Jenner en Instagram. Es decir, es como si a la empresaria le siguiera el 91% de la población de su país.

La pequeña de las Kardashian no es la famosa que con más seguidores porque Cristiano Ronaldo está a punto de alcanzar los 400 millones, pero nuestra sensación, y la de casi todo el mundo, es que el impacto de la pequeña de las Kardashian es mayor que el del futbolista portugués. Tiene seguidores más activos y ella misma genera contenidos más productivos, que tienen un eco más allá de la red social que no tienen, a menudo, los del deportista.

En cualquier caso, estemos en lo cierto o no, este hito de alcanzar los 300 millones de followers demuestra que el éxito del clan Kardashian tiene cuerda para rato.

No es de extrañar que la plataforma Hulu haya apostado por ellas para su producción estrella del 2022, The Kardashians, de la que hace unos días presentó el reader. No hay fecha de estreno del show que toma el relevo de Keeping up with the Kardashians, pero no cabe duda de que volverá a tener magníficos datos de audiencia.

Kylie y compañía son verdaderos iconos. Sus empresas no paran de crecer, sus fiestas y eventos están en portada de los medios de sociedad día sí y día también y su vida personal es el “culebrón” más rentable de la última década. Prueba de ello es lo mucho que da que hablar, sobre todo en Estados Unidos, el segundo embarazo de Jenner y Tracks Scott, que darán un hermanito a Stormi Webster en el año que acaba de comenzar, y la separación de Kim Kardashian y Kanye West y el noviazgo de la primera con el cómico de Saturday Night Live Pete Davidson.