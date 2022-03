Jessica Chastain, favorita a ganar el Oscar a Mejor actriz 2022

La intérprete protagoniza 'Los ojos de Tammy Faye', película por la que ha ganado en los SAG y en los Critics Choice Awards

La gala de los Oscar es una de las noches más especiales para la industria del cine, sino la que más. Millones de personas se concentran tras las pantallas siguiendo el evento en directo y aprovechando las redes sociales para comentarlo al milímetro. A pesar de que generan mucha expectación, las ceremonias de estos galardones suelen ser tachadas de soporíferas e infinitas y, teniendo en cuenta que la mayoría de los grandes premios se entregan al final de la gala, son pocos los que logran verla al completo con la misma ilusión que al principio.

Generalmente, los premios precedentes suelen esclarecer quiénes serán los afortunados en los Oscar, desde los premios del Sindicato de Actores hasta los BAFTA, pasando por los Globos de Oro, los Critics' Choice Awards o los premios de la Asociación de Críticos de Hollywood. Los ganadores de estas galas se suelen repetir, con alguna que otra excepción, aunque todo puede pasar en la gala más longeva de Hollywood. Todo puede ocurrir y también se da el caso de que quienes apunten a ser los vencedores de estos premios sean diferentes a quienes ya tienen los demás en sus manos.

Es el caso de Jessica Chastain. La actriz, nominada en la categoría de Mejor actriz por su papel protagonista en 'Los ojos de Tammy Faye' (disponible en Disney + desde hoy mismo) es la clara favorita a convertirse en la ganadora absoluta en los premios Oscar. Lo es a pesar de que en gran parte de los premios precedentes (a excepción de los SAG y los Critics' Choice Awards) quien ha figurado en su lugar ha sido Kristen Stewart por la última película dirigida por Pablo Larraín, 'Spencer'.

En 'Los ojos de Tammy Faye', la también actriz de 'La noche más oscura' da vida a la figura real de la telepredicadora evangelista Tammy Faye Bakker que, en los años 70 y 80 fue capaz de crear desde cero una red de cadenas televisivas religiosas y evangelistas que, finalmente, se autodestruyó debido a las irregularidades financieras y los 'haters' de por aquel entonces, que sentían gran envidia por lo que esta mujer había sido capaz de conseguir.

Se trata de una película que, si bien no tuvo especial buena acogida en la cartelera estadounidense, ha catapultado a la actriz aún más alto, tanto por su interpretación como su extraordinaria caracterización. En la cinta, que coprotagoniza junto a Andrew Garfield -también nominado a en la categoría de Mejor actor de los Oscar, pero por otra película- está espléndida y absolutamente desconocida. Si acaso, en sus primeros años, recuerda a Celia Foote, el personaje que interpretó en 'Criadas y señoras'.

Esta película, junto con 'La noche más oscura', de Kathryn Bigelow (primera mujer en ganar el Oscar a la Mejor dirección en la historia de estos premios) son dos de las producciones por las que casi recibe el premio, pero parce que será con 'Los ojos de Tammy Faye' con la que, finalmente, lo logrará. Esta es una de las grandes dudas de la noche, así como su posible posado sobre la alfombra roja.

La actriz ha alzado recientemente su voz contra la Academia de Hollywood tras el anuncio de que varias de las categorías que optan a estos premios no serán retransmitidas en directo. "Estaré presente cuando se llame a la categoría de maquillaje, y si eso significa que no haré prensa en alfombra roja o retransmisión con ABC o lo que sea, que así sea", ha confesado a Next Best Picture en protesta por la decisión de la organización de los galardones.