Jada Pinkett Smith habla por primera vez tras la polémica: "Es momento de curarse"

La actriz ha publicado un breve mensaje en Instagram

Noelia Murillo

Cuesta creer que la última gala de los Oscar, en la que tuvo lugar uno de los acontecimientos más importantes del año y que tuvo lugar el pasado domingo, fuese una de las menos vistas de la historia. Según la firma estadounidense de consultoría Nielsen, la edición de este año fue un 60% más vista que la de 2021, teniendo en cuenta que aquella se desarrolló en pandemia, todo apuntaría a que ha registrado buenos datos. Sin embargo, su audiencia solo alcanzó las 16,6 millones de personas y fue el segundo peor año después de 2021.

Estas cifras son tan incongruentes como lo que fue la gala en sí misma. Tuvimos la oportunidad de ver ganar a una mujer en la categoría de Mejor dirección por tercera vez en 94 años de historia, Jane Campion, así como una de las reuniones más emocionantes del año, con Uma Thurman, Samuel L. Jackson y John Travolta sobre el escenario, emulando el famoso baile de 'Pulp Fiction'. Además, vimos a un mito sobre el escenario, Liza Minnelli, acompañada de otra actriz que va camino de serlo, Lady Gaga, entre otros momentos estelares.

Sin embargo, si por algo recordaremos este encuentro fue por el percance protagonizado por Will Smith y Chris Rock, cuando el primero golpeó al segundo tras realizar una broma sobre su mujer, Jada Pinkett Smith. Mucho se ha hablado desde entonces acerca del comportamiento del después ganador de un Oscar a Mejor actor por 'El método Williams', del posible triángulo amoroso entre los tres protagonistas o de la enemistad de largo recorrido entre ambos actores. Sin embargo, poco se ha sabido de cómo habrán sido estos días para Jada Pinkett Smith, quien, sin quererlo, se ha convertido en la tercera en discordia en este lamentable episodio del cine.

El primero en hablar sobre ello ha sido Will Smith, quien ha utilizado Instagram para disculparse con Chris Rock. "La violencia, en cualquiera de sus formas, es venenosa y destructiva. Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estuve fuera de lugar y me equivoqué", escribió, tras recibir críticas desde varios frentes, siendo la mayoría de ellas acusaciones de un claro comportamiento machista. Horas después, ha sido Jada Pinkett Smith quien ha querido lanzar un contundente mensaje.

"Es momento de curarse y estoy dispuesta a ello", ha señalado en su perfil, en una breve y austera publicación que ya acumula casi 200.000 'me gusta'. El mensaje, sin duda, invita a la reflexión e indica lo que puede haber estado pasando y sintiendo la actriz en este tiempo, tras sentirse humillada ante millones de espectadores por el trastorno de alopecia que padece y la sorprendente reacción del hombre con el que comparte su vida por una broma sobre ello.

Ahora solo queda que se pronuncie Chris Rock, que ha rentabilizado el puñetazo y ha comenzado a vender entradas para su espectáculo por Estados Unidos, Inglaterra, Australia y Nueva Zelanda con 'Ego Death World Tour'. Al final, ha resultado una vez más que el morbo ha superado todas las expectativas y se ha convertido en el camino hacia el éxito.