Ireland Baldwin, la hija de Kim Basinger y Alec Baldwin, desvela haber sido violada en su adolescencia

La joven ha hecho su confesión más dura hasta el momento: "Ni le conté nada a mi novio de entonces, ni a mis padres, a nadie".

Julia García

La reciente decisión de la Corte Suprema estadounidense que ha anulado la resolución del caso Roe vs. Wade, por el que se garantizaba el derecho constitucional al aborto, ha hecho que multitud de rostros conocidos alcen la voz. Sobre el escenario del recién celebrado Festival de Glastonbury vimos como Olivia Rodrigo y Lily Allen, aprovechaban su posición para cantar en contra de lo ocurrido, pero en redes sociales el movimiento ha sido aún mayor. Otras estrellas del cine y la música como Blake Lively, Jennifer Aniston, Taylor Swift o Selena Gomez, han hablado alto y claro al respecto mostrando su disconformidad; y las hay como Ireland Baldwin que han narrado sus propias experiencias personales para no callar el debate.

La hija de Kim Basinger y Alec Baldwin ha utilizado su perfil en TikTok para tratar de concienciar y que jóvenes que se ven en su misma situación sientan que no están solas. Para ello, ha desvelado que cuando era solo una adolescente fue violada mientras estaba mientras estaba inconsciente, un suceso por el que podría haberse quedado embarazada y hubiera estado obligada a tener a su bebé a pesar del trauma que supondría tras las novedades judiciales de los últimos días que ponen fin a la protección constitucional al aborto en EEUU. "Solo comparto mi historia porque quiero que otras mujeres se sientan apoyadas y queridas, independientemente de que quieran hablar de sus experiencias o no", ha explicado la top.

"No estoy aquí para contar esta historia, pero tengo que decir que fui violada cuando era adolescente, y estaba completamente inconsciente cuando ocurrió. Y cambió el curso de mi vida", ha narrado la modelo, explicando así todo lo que trajo consigo este terrible episodio de su juventud que provocó que terminara sufriendo también adicciones y trastornos alimenticios. "No le dije nada a nadie durante años. La única persona que lo supo fue la enfermera que me trató poco después. Ni le conté nada a mi novio de entonces, ni a mis padres, a nadie", ha contado.

Ireland Baldwin prosigue contando que "a partir de ahí empecé a beber más, a salir más de fiesta, a automedicarme sin control. Estuve inmersa en relaciones abusivas...", y por eso piensa mucho "en lo traumático que habría sido para mí quedarme embarazada, en lo que tendría que haber soportado si hubiera tenido que criar a un hijo en esas circunstancias. Y sé que tengo dinero, apoyo y acceso a los mejores recursos médicos. De no haber sido así me hubiera resultado imposible", se ha explayado.