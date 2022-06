Glastonbury se rebela contra la eliminación del derecho al aborto en EEUU

Olivia Rodrigo, Lily Allen, IDLES o Green Day se han pronunciado sobre el fallo de la Corte Suprema

Noelia Murillo

Hace mucho tiempo que las estrellas de la música aprovechan su estatus para expresar sus opiniones tanto en el escenario o fuera de él. Si echamos la vista atrás, veremos cómo géneros como la canción protesta o el punk han ido dando paso a una serie de claras reivindicaciones con el objetivo de cambiar el mundo. Desde Bob Dylan hasta Sex Pistols, pasando por The Slits y Neil Young o Joan Baez, cada artista ha encontrado su particular forma de ir contra todo y contra todos en favor de sus principios y opiniones personales.

De ello hoy siguen bebiendo otros artistas, que aprovechan momentos relevantes de la industria de la música para demostrar que lo suyo no es solo componer e interpretar canciones, sino también reaccionar ante acontecimientos que lastran la sociedad, como la reciente decisión de la Corte Suprema estadounidense. Este organismos ha anulado la resolución del caso Roe vs. Wade, por el que, hasta ahora, se garantizaba el derecho constitucional al aborto y que ha estado vigente en los últimos 50 años.

Entre algunas de las reconocidas estrellas que han alzado su voz en contra de esta decisión se encuentra Olivia Rodrigo, que ha actuado por primera vez en uno de los festivales más grandes y aclamados por el público, Glastonbury. Durante su espectáculo, la artista decidió invitar a la también cantante Lily Allen para dedicarles 'Fuck You' a los cinco magistrados que votaron a favor de prohibir el aborto a nivel federal, nombrándolos uno a uno.

"Estoy devastada y aterrorizada", dijo la joven cantante de 'Brutal', que aseguró que muchas mujeres y niñas van a morir por la ilegalización del aborto y de las ayudas gubernamentales para llevar a cabo este procedimiento de forma digna y saludable. "Quería dedicar la siguiente canción a los cinco miembros de la Corte Suprema que nos han demostrado que realmente no les importa una mierda la libertad de la gente", ha expresado la artista.

Por su parte, Megan Thee Stallion llegó a decir que estas cinco personas son "estúpidas" y recordó que en su estado natal, Texas, entrará en vigor esta nueva ley en menos de 30 días. "Te xas realmente me avergüenza en este momento. Quiero que conste en acta que las chicas y los chicos no apoyan esta mierda por la que están haciendo campaña. Es mi cuerpo y mi maldita opinión", dijo la cantante, enfundada en un body de cuerpo negro con tachuelas.

Mientras, Billie Eilish hizo una breve referencia a este fallo y, antes de cantar 'You Power' reconoció que se trata de un momento "realmente oscuro para las mujeres de Estados Unidos" "Solo voy a decir eso porque no puedo soportar pensar más en ello en este momento", comentó antes de empezar a cantar. Compañeros hombres, como Joe Talbot, cantante de IDLES o Joe Armstrong, vocalista de Green Day, se sumaron a esta causa en el marco de este festival británico.