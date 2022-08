Para la actriz los hijos de los famoso lo tienen "el doble de difícil" para triunfar

Noelia Murillo

El lugar de nacimiento y la familia de la que se desciende son dos aspectos clave en el desarrollo de la vida de cualquier ser humano. A partir de ellos, las personas podrán evolucionar en una dirección o en otra y, a lo largo de sus vidas, tendrán acceso a ciertos privilegios o carecerán de él. En el caso de los hijos de los famosos, se sobreentiende que podrán crecer en un ambiente muy diferente al de personas anónimas que nazcan en el seno de familias de otras clases sociales o con menos recursos.

Sobre las dificultades que afrontan estos últimos para poder vivir de lo mismo que sus progenitores ha querido hablar Gwyneth Paltrow, que ha retomado la eterna conversación sobre el éxito de los actores siendo hijos de otros actores o estrellas de Hollywood ya consolidadas. Para ello, conviene mencionar que la actriz decidió retirarse por una temporada de la gran pantalla en 2019, tras el estreno de 'Vengadores: Endgame' y 'The Politician'. Desde entonces, no parece haberse sentido demasiado triste por esta decisión, tal y como ha admitido en una reciente intervención en el programa 'Who's in my bathroom?'.

Presentado por Hailey Bieber, precisamente familiar de otro actor de renombre, Alec Baldwin, la modelo conversa con sus invitados en un formato diferente, con mayor informalidad. En ese ambiente, la protagonista de 'Shakespeare In Love' ha reconocido que apenas piensa en su trabajo, "No lo echo de menos en absoluto. Creo que soy afortunada de haber podido hacerlo, aunque estoy segura de que volveré en algún momento", ha comentado la actriz, que actualmente está dedicando su tiempo a sus hijos, Apple y Mosses, y a su marido, el guionista Brad Falchuk.

Asimismo, la actriz ha conversado con Hailey Bieber acerca de los privilegios a los que se puede acceder en la industria de Hollywood, algo que conoce de primera mano no solo porque ella misma forma parte de esta industria, sino también porque es hija de la actriz Blythe Danner y del director y productor Bruce Paltrow. A pesar de no tener queja de ello, la protagonista de 'Iron Man' ha reconocido que el hecho de que los progenitores sean famosos y reconocidos en su trabajo no tiene nada que ver con el éxito propio y que este cuesta conseguirlo "el doble".

"Al ser el hijo de alguien, tienes el acceso que otras personas no tienen, por lo que el campo de no está al mismo nivel. Sin embargo, realmente siento que una vez que tu pie está en la puerta, en la que entraste injustamente, casi tienes que trabajar el doble y ser el doble de bueno", ha señalado la actriz, que ha puntualizado que muchos buscan acabar con las ilusiones de cualquiera que busque labrarse su propio camino cuando proviene de una familia de este tipo.

"Está lista para derribarte y decir: 'No perteneces a esto' o 'Solo estás aquí por tu padre o por tu madre'. Nadie en el mundo, nadie que no te conozca, debería poder tener un impacto negativo en tu camino o tus decisiones", ha comentado, generando ciertas críticas en redes sociales, donde otros tantos han apuntado que, sin duda, ser hija de cineastas o celebridades puede abrir muchas más puertas a cualquiera que nacer en una familia anónima. Parte de razón tienen...