Dulceida, María Pombo y Laura Escanes: manual para convertirse en emprendedoras digitales

Las 'influencers' han detallado en 'El Hormiguero' en qué consiste su trabajo

Noelia Murillo

La visita de tres de las 'influencers' más populares en el panorama nacional estaba tardando en llegar, pero este jueves, tras casi 2.000 programas que se han emitido de este espacio de entretenimiento, ha tenido lugar el esperado encuentro entre María Pombo, Dulceida y Laura Escanes. Los números que registran las tres en las redes sociales son envidiables, hasta el punto que, según datos recopilados por el programa, entre ellas reúnen un total de 13 millones de seguidores.

Para conocer un poco más sobre el secreto de su éxito, qué es lo que han hecho para convertirse en tres de las creadoras de contenido más famosas de la actualidad y cómo son capaces de lidiar su vida personal y profesional, el presentador del programa ha optado por realizar una serie de preguntas que cada una de ellas ha ido respondiendo con sus correspondientes reflexiones cuando se han sentido identificadas por estos temas.

En primer lugar, María Pombo ha reconocido que gran parte del cariño que reciben de la gente se debe, principalmente, a la naturalizad que cada una de ellas refleja a través de sus redes sociales, especialmente a través de Instagram. "No pensamos en el éxito. Nos centramos sobre todo en qué contenido publicar", ha comentado. Laura Escanes, por su parte, ha insistido en que no es necesario ver a las 'influencers' como competidoras, sino como colaboradoras. "La competencia es buena. Si solo te miras a ti misma, te estancas. Tenemos públicos muy parecidos, pero a la vez cada una tiene su audiencia".

Dulceida, por su parte, ha insistido en la importancia que tiene reconocer la creación de contenidos como un trabajo como otro cualquiera. "Llevo casi 14 años y para mí sí que es una profesión desde hace muchísimo tiempo. Es un trabajo como todos que engloba muchos trabajos a la vez y que llevamos ya mucho tiempo como para que se siga con la misma historia", ha añadido, dejando caer que en su empresa (que lleva la representación de artistas y la organización de los Premios Ídolo) ahora trabaja codo con codo con 20 personas, todas ellas mujeres.

Mientras, María Pombo ha querido destacar cuál es el papel que tienen las 'influencers' en las redes sociales y qué es lo que les diferencia con respecto a otras personas famosas. "No es tan importante el número como la conexión que tengas con tu audiencia y el 'engadgement' que tengas con ellos. A diferencia de los actores de una serie, que pueden tener miles de seguidores, lo nuestro nos permite conectar con nuestras audiencias, que nos conocen muy bien. Eso es lo que da dinero", ha confesado.

Laura Escanes ha suscrito estas declaraciones y ha puesto en valor uno de los detalles que no pasan desapercibidos y que en la mayoría de los casos convierten a los creadores de contenido en personajes muy cercanos a estas audiencias anónimas. "Hablar a cámara también es importante. Hay mogollón de gente que tienen millones de seguidores pero no todos ellos hablan mirando a cámara. Es muy importante que cada mañana nos pongamos frente a la cámara y contemos nuestras movidas para poder conectar con la gente", ha subrayado.

Debido a que muchas personas han estado siguiendo atentamente las palabras de cada una de ellas en esta noche tan especial, Pablo Motos ha querido saber cuál sería el consejo que le darían a todas las nuevas y no tan nuevas generaciones interesadas en formarse y poder vivir de las redes sociales. "El consejo más básico que le daría a estas emprendedoras digitales, como a mí me gusta llamarlas, es que tengan un buen apoyo familiar, porque se te puede ir la pinza. Si, de repente, empiezas a crecer y alcanzas la fama y el dinero, necesitas a alguien que te pare los pies", ha insistido María Pombo.

El apoyo en la familia y los círculos más cercanos ha sido algo en lo que las tres han coincidido que es necesario y único debido a la extraordinaria cantidad de críticas y comentarios negativos que reciben a diario y que no todo el mundo está dispuesto a soportar. En ese caso, Laura Escanes ha querido comentar cómo se siente, varios años después de que hiciese pública su relación sentimental con Risto Mejide, cuando lee y escucha comentarios sobre su diferencia de edad.

"Eso me va a perseguir ya toda la vida. Es algo que tengo ya asimilado, las críticas y los comentarios van a estar ahí. Lo importante es que lo asumas. Hay una frase que siempre me repito y es que no tengo que dejar que ellos dirijan mi vida. Al final, la estoy viviendo yo. Si me equivoco es cosa mía y si lo hago bien, también", ha indicado, recibiendo a su vez un gran aplauso por parte del público.

Por su parte, Dulceida ha llegado a reconocer que ha pasado miedo dedicándose a las redes sociales y que ha visto cómo ha peligrado su integridad y la de su entorno. "Tengo acoso diario y varias denuncias abiertas, desde mi relación y, sobre todo, tras mi ruptura. Lo sufro yo y a todos los que me rodean. Me han llegado a decir que si me vuelven a ver con una bandera LGTB me queman viva o que me van a pegar una paliza", ha confesado.