La mítica actriz Tippi Hedren, que trabajó en numerosas ocasiones en el pasado con Hitchcock, sufrió el acoso del director durante años.

María Viéitez

Hace ya algún tiempo, en el año 2016, la mítica actriz Tippe Hedren hizo públicas unas acusaciones contra Alfred Hitchcock, director con el que trabajó en varias ocasiones en el pasado. Entre otras cosas, Hedren le acusaba de acosarla sexualmente, manipularla, extorsionarla y amenazarla con "arruinar su carrera", todo ello por rechazar sus insinuaciones sexuales.

Para no permitir que tal graves delitos queden en el olvido, su nieta, la también actriz Dakota Jonhson, ha querido dar voz de nuevo a la palabra de su abuela.

La actriz de 32 años ha participado recientemente en el podcast 'Awards Chatter', de The Hollywood Reporter, ha compartido con la audiencia las duras experiencias a las que se enfrento su abuela. Sin embargo, y a pesar de las difíciles experiencias con las que Hedren lidió, Jonhson reconoce orgullosa que su abuela siempre la ha apoyado en su sueño de ser actriz.

"Siempre ha sido muy honesta y firme a la hora de defenderse. Eso es lo que hizo. Hitchcock arruinó su carrera porque ella no quería acostarse con él y la aterrorizó. Sin embargo, él nunca tuvo que rendir cuentas", dijo la actriz protagonista de 'Cincuenta sombras de Grey'.

- Dakota Johnson sobre sus experiencias con los paparazzi: "Son gérmenes invisibles, horribles y mortales"

- Jamie Lee Curtis asegura que su madre, Janet Leigh, no hubiera apoyado el movimiento #MeToo

Hedren, que es la madre de la también actriz Melanie Griffith, madre, a su vez, de Jonhson, trabajó con el director en las películas 'Los pájaros', de 1963, y 'Marnie', de 1964. Tras años de sufrimiento en silencio, fue a través de sus memorias, un libro titulado 'Tippi' y publicado en 2016, la manera en que decidió contar los abusos que había sufrido por parte Hitchcock.

La actriz, que ahora tiene 91 años, afirmó que fue agredida sexualmente por Hitchcock en numerosas ocasiones durante el rodaje de ambas películas. La negativa de la artista ante sus insinuaciones provocó que el director la amenazase con arruinar su carrera y la sometiese a trabajar en condiciones catalogadas como inhumanas durante el rodaje del thriller de terror de 1963.

Según contó la actriz de 'Marnie', durante sus trabajos con el director se enfrentó a situaciones en las que este insistía para que ella "le tocara" o trataba de obligarla a que le diese un beso. "Fue un momento horrible, horrible", escribió Hedren en 2016 refiriéndose a este último incidente.

En aquel entonces, según explica, ni siquiera consideró la posibilidad de denunciar la conducta de Hitchcock porque "acoso sexual y acoso eran términos que no existían" a principios de los años 60.

"Era sexual, era perverso", escribe Hedren, que da detalles en su libro sobre cómo el acoso se intensificó durante el rodaje de 'Marnie'. "Se convirtió en un problema tan grande para mí que exigí salirme del contrato. Y él dijo: 'Bueno, no puedes, tienes que mantener a tu hija y tus padres están envejeciendo'. Y yo le dije: 'Ellos no me querrían en una situación en la que no soy feliz'", cuenta Hedren. "Y él, entonces, dijo: 'Bueno, voy a arruinar tu carrera'. Y lo hizo".

Jonhson, que siempre recibió el apoyo de su abuela y su madre para perseguir su carrera en Hollywwod, reflexionó sobre estos sucesos: "Es completamente inaceptable que personas en una posición de poder ejerzan ese poder sobre alguien en una posición más débil, sin importar la industria. Es difícil hablar de ello porque es mi abuela. No quieres imaginar que alguien pudo aprovecharse de tu abuela".

Alfred Hitchcock falleció en 1980.