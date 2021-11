La actriz ha compartido el pánico que ha sufrido durante mucho tiempo por los paparazzi, que han llegado a esconderse para tomar fotografías suyas.

María Viéitez

En su última entrevista con The Hollywood Reporter, Dakota Jonhson no ha querido dejar la oportunidad de denunciar el acoso que ella y muchas otras 'celebrities' han recibido por parte de los paparazzi. Además, de este, ha abordado otros temas como la cultura de la cancelación que, según ha explicado, ha provocado que grandes artistas desaparezcan de la escena.

Según ha contado a The Hollywodd reporter, Johnson lamenta terriblemente que antiguos compañeros de rodaje suyos como Johnny Depp, Shia LaBeouf y Armie Hammer hayan sido cancelados, y ha confesado que nunca llegó a imaginarse que eso les pasaría a cualquiera de ellos. "Nunca he experimentado eso de primera mano por parte de ninguna de esas personas. Me lo pasé muy bien trabajando con ellos; me siento triste por la pérdida de grandes artistas. Me siento triste por la gente que necesita ayuda y quizás no la recibe a tiempo. Y me siento triste por cualquiera que haya sido perjudicado o herido. Es realmente triste", comentó la actriz.

- Dakota Jonhson también brilló (literalmente) en Venecia

- La hermosa declaración de amor que Chris Martin le dedicó a Dakota Johnson

"Creo que la gente puede cambiar. Quiero creer en el poder de un ser humano para cambiar y evolucionar y obtener ayuda y ayudar a otras personas. Creo que definitivamente se está produciendo un exceso de corrección. Pero creo que hay una manera de que el péndulo encuentre el punto medio", compartió la actriz de 32 años.

Y añadió: "Todavía hay una mentalidad muy anticuada acerca de lo que se debe hacer en las películas, de quién debe estar en ellas, de cuánto se debe pagar a la gente. También sobre igualdad y la diversidad. A veces hay que echar a la vieja escuela para que entre la nueva. Pero sí, la cultura de la cancelación es un bajón. Odio ese término".

Entonces, Dakota hizo referencia a algunas de sus peores experiencias con los paparazzi. "Son gérmenes invisibles. Son como el COVID, horribles y mortales. Se esconden en los coches. Si vas a tener ese trabajo, al menos hazlo con algo de integridad. Sal de tu coche y haz una foto. Es ridículo".

"Es realmente aterrador, nunca sabes si te están fotografiando. Es un miedo psicológico. Pero luego es como, 'Bueno, tú elegiste esta carrera, así que asúmelo'. Pero no, nadie debería tener que lidiar con eso. Por suerte, he encontrado la manera de evitarlos, y no voy a desvelar mis secretos. Pero realmente cuesta y mucho tener una vida privada".

La protagonista de "Cincuenta sombras de Grey", que es hija de Melanie Griffith y Don Johnson y nieta de Tippi Hedren, compartió con el medio como su infancia fue "realmente alocada", algo que, en cierta manera, considera que "desestabilizador". "Fui criada por mucha gente, mi madre y mi padre y luego padrastros y niñeras y tutores y amigos y profesores, y luego padres de amigos y padres de novios. Quería aprender de todos".

Y concluyó: "Estoy agradecida a mis padres y a mi loca vida porque la única razón por la que soy como soy es por cómo crecí. Y eso vino también con ver algunas cosas desagradables de niña, tener que lidiar con contenido adulto a una edad temprana, y también tener una vida pública. Pero también había un lado positivo en todo eso, cosas que eran realmente hermosas y privilegiadas y educativas, como los viajes, el arte… Eran dos caras de una misma moneda. Podía ser oscuro, muy oscuro, pero también había mucha luz, mucha luz muy brillante".