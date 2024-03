Sabemos por qué Paula Echevarría no fue a la boda de Edurne y David de Gea

Su ausencia en el evento ha despertado curiosidad y ha dado lugar a diversas especulaciones sobre las posibles razones por las que no estuvo arropando a su compañera en un día tan especial. Por este motivo, durante un evento de La Liga que tuvo lugar el pasado lunes, y al cual asistió Miguel Torres, el marido de Paula Echevarría, todos los medios de comunicación quisieron saber los motivos por los que la famosa actriz no había acudido a la boda de Edurne y David de Gea. El exfutbolista dijo: "Pues no sé, no nos han comentado nada, entiendo que a Paula la invitarían porque Edurne es compañera suya, pero también nosotros tenemos nuestros compromisos. En cualquier caso los protagonistas deben ser siempre los que se casan y los que lo disfrutan, por mi parte desearles todo lo mejor por supuesto", dejando entrever que no estaba al tanto de si estaban invitados al citado evento.