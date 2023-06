¡Boda a la vista! Edurne y David de Gea se casan

La boda de Edurne y David De Gea ha pillado por sorpresa ya que la artista había manifestado en más de una ocasión que no era algo que entraba en sus planes a pesar de llevar más de doce años junto. "De momento no, es una cosa que me lleváis años preguntando pero no es algo que para mí sea importante. Creo que lo importante en una pareja es querernos día a día, estar felices y contentos como nosotros estamos, y ya se verá", reveló a la revista Cuore en el 2019 al respecto.