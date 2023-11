El padre de Letizia aparece en redes y esto es lo que piensa de su nieta, la princesa Leonor

Jesús Ortiz lleva una vida de lo más discreta. Casado con su segunda mujer desde el año 2004 en Madrid –solo dos meses antes de la gran boda real de la reina Letizia con el entonces príncipe de Asturias–, está jubilado como periodista aunque sigue manteniéndose activo en las redes sociales. En su perfil de X, de hecho, puede leerse: "Desde 1969 en el oficio de comunicar: radio, impresa, televisión, digital, corporativa. Me he jubilado de mi relación laboral, pero no de mi profesión".