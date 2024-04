Así es el nuevo plan de seguridad de los escoltas de la princesa Leonor para sus salidas nocturnas

Así, y con el objetivo de evitar riesgos innecesarios, desde Zarzuela han puesto en marcha un nuevo plan de seguridad que no sea tan relajado como el actual, pero que no implique un mayor número de efectivos para mantenerse en presupuesto. "Se ha estudiado un plan más estricto, con el fin de proteger la intimidad de Leonor todo lo que se pueda, aunque no conlleva un aumento de escoltas... el comportamiento del servicio de seguridad siempre es impecable, pero no dan a basto", aseguran en dicho medio.