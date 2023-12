María Casado: estas han sido todas sus parejas

De Guiomar Roglán se sabe que tiene una amplia trayectoria profesional y que ha trabajado en la Cadena Ser, TVE, TV3 y laSexta Noticias. Ambas trataron de mantener su relación en un discreto segundo plano. De hecho, y como curiosidad, a día de hoy, Guiomar mantiene su perfil de Instagram privado, de tal manera que no todo el mundo puede acceder a sus publicaciones, y se describe a sí misma como periodista y viajera. Eso sí, este verano salió en un reportaje de El Mundo sobre 'Los 100 LGTBIQ+ más influyentes de España". "Ni rica, ni poderosa, pero he decidido ser visible porque, como a tantas, me faltaron referentes. Hoy, gracias a todas las que lucharon y nos hicieron el camino más fácil tenemos derechos, pero tenerlos no nos garantiza que no podamos perderlos", escribió en X junto a una captura de dicho artículo.