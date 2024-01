Macarena García y Enric Auquer, nueva pareja sorpresa

Ha pasado más de año y medio ya desde que Macarena García y Leiva emprendieran caminos separados. Tras ocho años juntos, la actriz y el músico ponían punto y final a su relación. "No creo que sea lo que yo tengo que contar, es mi intimidad y me gusta cuidarla. Yo soy actriz y me gusta hablar de mi trabajo", decía la intérprete de La llamada en la edición de 2023 de los Premios Feroz al ser preguntada por su ruptura con el que fuera integrante de la banda Pereza.