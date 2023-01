Macarena García y su elegante vestido 'cisne negro' en los Premios Feroz 2023

Desde la elegancia de Anna Castillo hasta la atrevida apuesta del maquillaje de Carmen Arrufat, la alfombra roja de los Premios Feroz 2023 no está dejando indiferente a nadie. Y entre tantos personajes conocidos y de quiénes no queremos perdernos ningún estilismo, ha logrado llamar nuestra atención la actriz Macarena García. A pesar de no estar nominada en esta edición, la protagonista de 'La Llamada', ha acudido a Zaragoza para apoyar a todos sus compañeros de la industria.