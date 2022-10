Florence Pugh sabe cómo reivindicar los pechos pequeños de la mano de Valentino

La actriz ha elegido un finísimo color rosa

Noelia Murillo

Florence Pugh sabe lo bien que le sienta ser el centro de atención en presentaciones y premieres y lo aprovecha para escoger algunos estilismos con mensajes subliminales. Ya lo hizo hace unas semanas, cuando eligió un favorecedor vestido rosa de Valentino en un claro alegato por la libertad. De organza y lleno de transparencias, con él dejo a la visto sus pechos a fin de desafiar la censura habitual con los pezones de las mujeres en Instagram. "Técnicamente, ¿están cubierto, no?", tituló entonces en un carrusel de fotografías realizadas en la Piazza Spagna de Roma.

Como era de esperar, esta acción tuvo sus correspondientes detractores, algo que ni mucho menos fue preocupación de la actriz y, de hecho, lo advirtió antes de recibir halagos y críticas. "Cuando me puse este vestido de Valentino sabía que no había forma de que no hubiese comentarios al respecto. Ya fueran negativos o positivos, todos sabíamos lo que estábamos haciendo", comentó, reconociendo que en ningún momento tuvo "ni una pizca de nerviosismo" para posar con esta creación y sus correspondientes sugerencias.

Volviendo a pisar las huellas que dejó entonces, la protagonista de 'No te preocupes, querida', ha vuelto a hacerlo en el marco del 'show' de la firma en París, donde ha insistido en que no tiene ningún complejo y que el cuerpo está para enseñarlo. Así, ha elegido un traje dos piezas formado por una falda larga hasta los tobillos y un top de manga francesa, con botones en la parte delantera, que ha llevado desabrochados para lucir un espectacular escote. Con ello, la actriz ha dejado a la vista una vez más su pecho gracias a una serie de transparencias y calados de la creación de la maison francesa.

-Florence Pugh, contra todas las críticas por su pecho y a favor de "todos los cuerpos"

-Florence Pugh ofrece el mejor espectáculo de plumas, confeti y transparencias

Para completar el trío de estilismos, la actriz ha elegido otro vestido de Valentino en el que han confluido diferentes aspectos de las otras dos propuestas. Lo ha hecho en el Festival de Cine de Londres, donde ha presentado su reciente película 'The Wonder', y donde ha querido destacar su pecho de una manera diferente. En lugar de mostrarlo, lo ha destacado con un escote corazón con volumen y tirantes finísimos, que solo tapaban esta zona del cuerpo, para ofrecer un elegante 'cut-out' en la zona del abdomen. También en color rosa (igual que el primero de estos vestidos reivindicativos), se trata de un estilismo de tipo princesa, de estilo fluido y con plumas.

Cabe destacar que esta tampoco es la primera vez que la actriz lleva plumas en la parte inferior de sus piernas, ya que en una de sus últimas intervenciones también las propuso, aunque alrededor de sus tobillos. Entonces, la actriz estaba presentando la polémica 'Don't Worry Darling' y, tras un malentendido en el que se puso en duda su presencia, pisó la alfombra roja con honores, un vestido lleno de confeti y transparencias y de la mano de su abuela. Solo una mujer como Miss Flo se puede tomar estas licencias, claro.