Kristen Stewart se sincera y cuenta su escalofriante experiencia paranormal

Y es que, según ha informado en exclusiva la revista ‘People’, en un episodio del podcast ‘Exactly Right's Ghosted! By Roz Hernandez’, en el que la actriz ha podido con el co-creador del programa 'Living for the Dead', CJ Romero, la intérprete de ‘Crepúsculo’ confesaba haber vivido en sus propias carnes una experiencia paranormal. Según explica, esta ocurrió cuando tenía aproximadamente quince años y se encontraba en Canadá trabajando en un rodaje, precisamente, de una película de terror. Durante el tiempo que duró este, tanto ella como su madre, se alojaron en un antiguo hotel. Al parecer, Stewart pudo ver cómo se había caído una botella de agua, hecho que ella achacó inmediantamente a un gato que merodeaba por allí, aunque pronto comprendería que no había podido ser el animal, que se encontraba durmiendo a sus pies. «De repente sentí como si me empujasen las piernas hacia abajo. Porque tenía las rodillas levantadas», afirma convencida de que lo que ejercía esa presión no era otra cosa sino un fantasma.