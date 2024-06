Kim Kardashian revela la razón por la que nunca ha ido a terapia (y sus amigas famosas tienen mucho que ver)

"Siempre digo que me ha tocado la lotería en el plano de las amigas. Y pasar mi 43 cumpleaños con todas las chicas que me inspiran y me motivan es realmente especial", reflexiona en un fragmento del capítulo, perteneciente a la quinta temporada. "Tengo las mejores amigas del mundo, siempre me apoyan. Creo que por eso nunca he tenido que ir a terapia. Lo son todo para mí", asegura orgullosa.