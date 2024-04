Kim Kardashian confirma o desmiente los rumores más famosos sobre ella: de sus seis dedos del pie a su peculiar manía con el café

Por supuesto, tratándose de una de las celebridades más ricas y poderosas del mundo, es casi obligatorio que Kim tenga alguna manía propia de una diva. En su caso, se trata de los protectores de cartón que se ponen en las tazas de café para llevar con el objetivo de evitar quemaduras. Ella siempre pide que le quiten esas fundas porque no soportan el sonido que hacen. "Odio esa sensación. Esté con quien esté, no puedo ver cómo lo hacen o no puedo oírlo ni sentirlo. Cuando el cartón se mueve por la taza, para mí es como uñas arañando una pizarra", ha confesado.