Kim Cattrall responde a los rumores sobre su participación en 'And just like that 3'

Kim Cattrall ha desmentido los rumores que aseguraban que regresaría a la franquicia de 'Sex and the City'. La actriz, de 67 años, saltó a la fama al dar vida a nuestra querida Samantha Jones en la serie y, dos décadas después, retomó el papel en la segunda temporada de la continuación de la producción, 'And just like that'. Sin embargo, ha negado las afirmaciones de que volverá en la tercera temporada de la serie escribiendo la frase en Instagram en respuesta a la pregunta de un fan de si estaba interesada en volver a la serie: "Aw, eres muy amable, pero no".