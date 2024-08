¿Se unirá Kim Cattrall al reparto de ‘Emily in Paris’? Esto es todo lo que sabemos

Y es que, en una reciente entrevista para IMDb, ante la pregunta de cuál sería el ‘crossover’ de sus sueños, la mayoría del ‘cast’ no dudó en contestar que, por supuesto, les encantaría unir el universo de ‘Emily in Paris’ con el de la emblemática ‘Sexo en Nueva York’. De hecho, Lucas Bravo, que interpreta a Gabriel (el joven chef que enamora a Emily), admitió que tanto él como varios de sus compañeros de reparto han estado "manifestando" que Kim Cattrall sería una magnífica incoporación para la serie.«Hemos estado hablando antes sobre tener a Kim Cattrall, manifestando su presencia en ‘Emily In Paris’», explicó el actor, de 36 años, y añadió que «eso implicaría que tendría que haber un papel relevante para que ella lo asuma, y también que ella aceptara esa idea. Pero he estado soñando todo el día con esa oportunidad y espero que suceda». Por supuesto, estas declaraciones han hecho que, entre los ‘fans’, se desate la locura.