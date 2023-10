No, no es Kendall Jenner, es una nueva ‘influencer’ creada con Inteligencia Artificial

La creatividad de Meta, la compañía de Mark Zuckerberg, parece no tener límites. Su última invención llega de la mano de un ‘chatbot’, creado a partir de Inteligencia Artificial que, además, cuenta con la particularidad de ser clavadito a Kendall Jenner. Se trata de un perfil de Instagram, con el que puedes interactuar e iniciar una conversación (además, te anima a ello) y que publica desde ‘post’ idílicos a historias hablando a cámara, en resumen, lo mismo que cualquier ‘influencer’ de carne y hueso. Lo cierto es que es casi imposible percatarse de que no se trata de la auténtica Kendall, porque el ‘bot’ imita desde su forma de hablar a sus movimientos y ‘looks’. La idea es hacerte sentir que es tu nueva mejor amiga, de tal forma que puedes hablar con ella de todo lo que se te ocurra. Es probable que al leer esto pienses que se trata de un capítulo de ‘Black Mirror’ pero, para bien o para mal, no deja de ser la prueba de que, muchas veces, la realidad supera a la ficción.