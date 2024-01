El intercambio de mensajes entre Chenoa y Miguel Encinas como primera muestra de acercamiento tras la ruptura

El reto de aguantar debajo del agua no pudo con la cantante que consiguió ser la líder del juego al permanecer 3:33 minutos sin respirar. "Hubo un detonante y me rompí, estaba totalmente en shock" afirmó después de que pudiéramos ver como al salir del tanque no pudo contener la emoción, hasta el punto de no querer saber el tiempo que había hecho.