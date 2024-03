El incidente de Paul Rudd con Jennifer Aniston por el que casi le despiden de 'Friends'

"Jennifer Aniston se había hecho daño en un pie y no podía andar sin muletas. Entonces, le acababan de dar un ‘segway’ y me preguntó si quería probarlo. Le respondí que sí y ella me dijo que lo probara, pero que tuviera cuidado. Me subí, giré y le atropellé el pie que tenía mal", reveló Paul Rudd en El Hormiguero.