Las imágenes de Clara Chía junto a Gerard Piqué que no harán ninguna gracia a Shakira

No sabemos qué pensará Shakira de estas imágenes, pero lo que sí está claro es que la colombiana, siempre que puede, le tira un dardo a su ex. El último fue decir que, "nunca había visto a mis hijos tan felices. Van a sus extraescolares sin nadie que les persiga, no como en Barcelona, donde teníamos todos los días paparazzi en la puerta. Llevan una vida libre y normal como dos niños comunes, no como hijos de celebridades".