Hilary Swank anuncia el nacimiento de sus mellizos: "No fue fácil"

"[Lo seré] no solo de uno, sino de dos. No me lo puedo creer. Es estupendo poder hablar de ello y compartirlo", dijo entonces la ganadora de un Oscar por 'Boys Don't Cry', que aseguró que aquello era "una bendición, un milagro absoluto", y adelantó que tanto en su familia como en la de su pareja ya se habían dado casos de embarazos gemelares, por lo que este podría no ser del todo una sorpresa.