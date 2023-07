Aún faltan años para que ocurra, pero el Príncipe Guillermo y Kate Middleton ya tienen claro que modernizarán su coronación

La revista People, por su parte, ha afirmado que una de las grandes preocupaciones de los nuevos príncipes de Gales es encontrar nuevas formas para modernizar la monarquía. Por eso, desde la muerte de la reina Isabel II, han empezado a hacer sutiles cambios que dejan claro que su intención es ir adaptándose, poco a poco, al siglo XXI y dar una imagen mucho más cercana. De hecho, hemos podido ver, incluso, muestras de afecto entre ambos en público, algo impensable hace no mucho, como la palmada en el trasero en los premios BAFTA. Además, ahora Kate se atreve con colores más llamativos o, incluso, con una manicura en color rojo (con el que la vimos el pasado Domingo de Pascua), que rompía con la tradición ancestral (no escrita), según la cual los miembros de la realeza sólo deben llevar esmaltes de uñas transparentes o ’nude’. Pueden parecer hechos de lo más nimios, pero, en realidad, hay que tener en cuenta que la Familia Real Británica no da un paso sin que éste esté calculado al milímetro.