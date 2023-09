Así ha crecido la fortuna de Clara Chía gracias a su noviazgo con Gerard Piqué

Y es que ser la pareja de uno de los ex deportistas más famosos del mundo no es sencillo, pero eso no ha impedido en ningún momento que Clara Chía le acompañe ya a sitios públicos o se vaya con su familia de vacaciones mientras el mundo entero sigue digeriendo aún la ruptura de Piqué y Shakira. Sobre todo la colombiana, que no ha tenido problema en dejar muy claro en sus canciones que fue el ex futbolista el que cometió una infidelidad con Chía y lanzarle algún que otro dardo. Y nada mejor que a través de la música y cantando frases como “tiene nombre de persona buena, CLARA-MENTE no es como suena”, gracias al hit de la 'Sesión 53' de Bizarrap. Sin embargo, no todo es malo para la actual pareja de Piqué, ya que ahora se ha conocido cómo ha crecido su fortuna gracias a su noviazgo con el ex jugador del FC Barcelona.