La biker de cuero oversize de Clara Chía con la que ha marcado tendencia en el circuito de Montmeló

Aunque no es habitual ver a Gerard Piqué y a Clara Chía en público, cada vez que las cámaras están cerca suya logran convertirse en el centro de atención. Si has echado un vistazo a la actualidad deportiva este fin de semana, sabrás que se ha celebrado el Gran Premio de Catalunya de MotoGP en el circuito de Montmeló, en un evento que siempre reúne a los apasionados del motociclismo. Y ese ha sido precisamente el plan que Gerard Piqué y Clara Chía no han querido perderse.