El fiestón de Chris Hemsworth en Mykonos sin Elsa Pataky

Desde que se mudaron a vivir a Australia en 2015, no hay ocasión en la que Elsa Pataky pise España y no hable maravillas del país que la vio nacer. Ella es consciente de cómo su vida ha cambiado desde que conoció a su marido y padre de sus tres hijos, Chris Hemsworth, con el que vive una constante luna de miel. Al actor le gusta mucho nuestro país, y eso que no habla castellano, por mucho que Elsa lo haya intentado. A pesar de estar a casi quince mil kilómetros de distancia de España, la pareja, siempre que sus apretadas agendas se lo permiten, vienen a disfrutar de un lugar que les encanta y donde, además, vive la familia de la actriz madrileña.