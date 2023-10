Jamás te imaginarías qué famosa fue al concierto de Luis Miguel en Nueva York

En una entrevista que el famoso cantante dio a una revista norteamericana, dijo que no está interesado en casarse y tener hijos por el momento, pero no descarta la posibilidad de sentar cabeza en el futuro. También habló de las críticas de los fans cuando llegó a su vida amorosa: “No saben cómo te sientes, no saben cómo vives, no saben nada y realmente no quiero que lo sepan”, dijo Bad Bunny.