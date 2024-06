Dolly Parton se moja sobre la versión de Beyoncé de su tema 'Jolene': esto es lo que opina

Dolly dijo: "No iba a suplicar a otra mujer como hice yo: 'No me robes a mi hombre'. Yo estoy muy orgullosa de su álbum. Pensé que ella hizo un gran trabajo en la música country, y pensé que era genial. Y me alegré de que hiciera 'Jolene'. A mí, por supuesto, me habría encantado escuchar cómo la habría hecho en su forma original. Pero claro, ya sabes, es Beyoncé. Sí, su vida es diferente a la mía".