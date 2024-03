Así celebra Dani Alves su salida de la cárcel

Son muchas las personas que conozco que no aman e incluso que nunca lo han hecho. Van por el mundo en solitario cubriendo carencias con lo físico sin meterle corazón. Amigos con derecho, relaciones abiertas… Ya a nadie le es suficiente el compartir toda una vida con una misma persona. Me frustra y me endurece emocionalmente todo lo que veo a mi alrededor. Yo era de esas personas que amaban bonito y con todo su ser. De esas personas que te despiertan con besos y caricias. De esas personas que su mejor plan es ir a un lugar donde la ciudad quede a los pies o se respire el mar. De esas personas que presta atención a lo que te gusta para tener un detalle contigo. No hago planes, surjo sobre la marcha y tal vez te de un ataque cuando te diga que llego o nos vamos. Los días de sol me hacen feliz y cuando llueve si me sacas descalza a bailar, te vas a dar cuenta de lo poco que me importa lo demás. Me fascina dormir abrazada y no hay nada que me de más paz que sentir como respiran en mi pelo. Soy de amor romántico, de hacerte fotos porque quiero tenerlas para cuando mi memoria ya me juegue malas pasadas o de escribirte notas con mis sentimientos.