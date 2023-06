Cristina Pedroche ultimando detalles para la llegada de su primera hija

Cristina Pedroche está en la recta final de su embarazo. Y, como buena ‘influencer’, ha querido dejar plasmado en redes cada uno de los momentos de esta bonita etapa de su vida. No solo ha sido la ventana para mostrar cada uno de sus looks premamá y dar cantidad de ideas a las futuras mamás, sino que ha compartido alguno de sus pensamientos, así como algunos recuerdos que no olvidará jamás e instantes emotivos.