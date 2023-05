Cristina Pedroche se pronuncia sobre su estado de salud: "Tengo muy poca energía"

Todo empezó porque llevaba unos días en los que no se conectaba a su cuenta de Instagram y sus tres millones de seguidores empezaron a preguntarle a qué se debía esa desconexión digital tan impropia de ella. Cristina Pedroche se debe a sus fans y enseguida colgaba un vídeo en el que explicaba qué le ocurre: "No estar en redes no significa que pase nada. Estamos bien, pero podríamos estar mejor porque tengo muy poca energía. Esta niña me lo está quitando todo. Pero gracias por los mensajes que me estáis mandando preocupándoos. Estamos bien". Y termina con una sonrisa al mismo tiempo que se acaricia su incipiente barriguita de embarazada.