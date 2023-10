Cristina Pedroche rompe a llorar en directo y este es el motivo

Desde que nació su hija Laia el pasado mes de julio, Cristina Pedroche ha querido compartir con sus millones de seguidores aspectos relacionados con su nueva faceta como madre, las cosas buenas que ha ganado pero también las dificultades con las que se encuentra en esta nueva etapa. La presentadora no ha tenido problemas a la hora de explicar lo duro que está siendo su postparto y los miedos que tiene a salir a la calle con la pequeña. “En este mes no estoy saliendo nada de casa, a andar un rato (con ella siempre) y poco más. Me da pánico salir. Que si el porteo está bien puesto, que si llora y necesita teta dónde me pongo, si va cómoda en el carro, si la silla del coche está bien, si tendrá frío o calor…”, explicó la famosa presentadora en su cuenta de Instagram.