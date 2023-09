Las claves para entender el juicio contra Arantxa Sánchez Vicario

Pasados 21 años desde que colgara oficialmente la raqueta, Arantxa se sienta en el banquillo de los acusados junto a su ex marido, Josep Santacana, y a cinco personas más por haber vaciado sus cuentas y escondido patrimonio para que no les embargaran por una deuda con hacienda. Y por el que la fiscalía pide condenar a Sánchez Vicario y a su ex marido a cuatro años de prisión por un presunto delito de alzamiento de bienes. La pareja, actualmente separada, supuestamente ocultó su patrimonio a través de un testaferro para evitar pagar al Banco de Luxemburgo una deuda de 7,5 millones de euros.