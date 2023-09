¿Por qué las cejas de Olga Carmona son tendencia?

Una buena opción es el nuevo gel de cejas Zero to Brow, de NYX Professional Makeup, que permite construir fácilmente y de cero unas cejas naturales y rellenas con un resultado de larga duración. Su fórmula de gel líquido es 100% vegana, es resistente a lo borrones, no se transfiere ni decolora y tiene una duración de hasta dos días. Cuenta también con un doble aplicador para un resultado completo: por un lado, aplicador de gel con el que rellenar y dar forma al vello de la ceja, y otro aplicador en cepillo en espiral para peinar, difuminar y unificar el producto.