Charlotte orgullosa al mirar a su madre Kate Middleton en su reaparición en Wimbledon 2024

La princesa de Gales no se encuentra fuera de peligro, pero su estado de salud le ha permitido participar en Wimbledon, un evento que consideran parte del reinado de la princesa por su importante papel cada año. Ella es patrona del All England Club y no falta ningún año a Wimbledon para entregar el galardón al ganador del campeonato. De hecho, la organización comunicaba hace tiempo que esperaba contar con la presencia de Kate Middleton.