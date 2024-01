Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores, arremete contra su madre: "Te madre era una tal"

En el trailer de promoción del programa de Telecinco, aparece Carlo sincerándose con durísimas delcaraciones contra su madre y su familia: "Mi infancia fue difícil, nunca he sido feliz". "Mis padres se separan cuando yo tengo apenas un año, esa separación tan mediática y tan dramática a mi me conlleva que en el colegio los mayores me insultaran", cuenta el joven a Sandra Barneda y César Muñoz.