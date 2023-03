Brooke Shields revela que fue un ejecutivo quien la violó cuando comenzaba su carrera como actriz

Si bien esta confesión no deja de escandalizar a cualquiera ━incluidos aquellos que ya eran conscientes de que en 'El lago azul' fue un icono sexual y todavía tenía 15 años━ no es menos sorprendente la de que fue víctima de una violación hace ya 30 años. A pesar de que entonces decidió no contárselo a nadie, sí ha optado por comentarlo en el largometraje, que llegará a Hulu el próximo 3 de abril, como una manera de desahogarse y con el objetivo de que otras mujeres en su misma situación no tengan miedo a denunciarlo.