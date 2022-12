Cómo nació el #MeToo y cayó el depredador Harvey Weinstein: así es 'Al descubierto'

Muchas de estas mujeres encontraron la fuerza suficiente para hablar sobre estas situaciones con Weinstein gracias al reportaje de The New York Times, comandado por Jodi Kantor y Megan Twohey. En torno a este gira la película 'Al descubierto', que se ha estrenado en cines este miércoles y que protagonizan Zoe Kazan y Carey Mulligan. Al más puro estilo 'Spotlight' o 'Todos los hombres del presidente', en este largometraje se muestra con precisión cómo fue la investigación de estas dos periodistas, que hicieron historia gracias a su reportaje y ayudaron, a su vez, a cientos de mujeres aterradas no solo por las consecuencias de señalar al productor estadounidense, sino también de hacerlo con otros 'peces gordos' de la industria del cine.