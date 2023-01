Brooke Shields conmociona en Sundance con su documental: sexualizada y violada con 22 años

Las mujeres le debemos mucho a Jodi Kantor y Megan Twohey. Si aún no te suenan estos nombres, deberías entonces echar un ojo al encomiable trabajo de investigación que firmaron estas dos mujeres para The New York Times y por el que hoy Harvey Weinstein, uno de los productores más destacados de este certamen en la década de los 90 y uno de los mayores depredadores sexuales de la historia, está cumpliendo la condena que merece. Las periodistas lograron sacar adelante lo que tantas veces se había intentado con anterioridad, obteniendo un fracaso constante debido al poder y la influencia del exproductor de Miramax. Solo con tiempo, dedicación, empatía, paciencia (mucha paciencia) y un extraordinario afán por ayudar a todas las mujeres que habían estado bajo el yugo de este depredador sexual, Kantor y Twohey lograron cambiar el curso de las cosas.