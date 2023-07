La madre de Jay Z (suegra de Beyoncé) se ha casado: así es la nueva madrastra del rapero

En esa misma canción Jazy Z aseguraba que lo único que quería era verla feliz y que por eso se alegró de todo corazón al enterarse de que Gloria había encontrado el amor. Unos años más tarde desveló cómo había sido ese momento en el programa 'My Next Guest Needs No Introduction' de David Letterman. Cuando su madre le dijo que creía que se había enamorado de alguien, no pudo evitar echarse a llorar porque sabía que por fin se sentía libre después de tanto tiempo.