La asombrosa transformación de Lorena Bernal, la famosa Miss España 1999 que ahora vive en Reino Unido

Lorena Bernal se casó en 2010 con Mikel Arteta, con el que había tenido un hijo ya, y fue cuando supo que la maternidad era su principal prioridad y decidió dar un paso atrás en la escena pública para preservar la intimidad de su familia. "Hace unos años, tras nacer Gabriel, decidí darle prioridad a mi condición de madre y esposa. No quiero compaginar un trabajo constante con una vida familiar. Por eso, selecciono trabajos con los que me sienta identificada y que no me quiten mucho tiempo", reconocía hace años.