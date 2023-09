El impactante cambio físico de Evangeline Lilly, Kate Austen en ‘Perdidos’

Hay series que dejan una huella imborrable en nuestra memoria. Ya sea porque nos han acompañado en momentos importantes, porque nos hemos visto reflejados en ellas, porque se consideran obras maestras, o bien, porque su final nos dejó con la boca abierta. Estas dos últimas opciones, se mezclan en el caso de ‘Perdidos’. Y es que, la serie de J.J. Abrahams forma parte de la historia de la televisión, por un lado, porque los críticos coinciden en que su argumento era toda una genialidad y, por otro, porque su despedida fue, cuanto menos, polémica. El último capítulo, con todos reunidos en esa misteriosa iglesia, es, sin duda, uno de los más comentados de la pequeña pantalla. Sawyer, Jack, Charlie, Hurley, Locke... cada uno de ellos, nos robó el corazón. Y, si hay un personaje cautivador, ese es, sin duda, el de Evangeline Lilly, que daba vida a la valiente (y siempre misteriosa) Kate Austen. Cuando arrancó la serie, allá por 2004, la actriz tenía tan sólo 24 años y, ahora, con 44, podemos decir que ha dado un giro radical, no sólo a su carrera, sino también a su vida. De hecho, hace poco compartía en Instagram varias imágenes sobre su etapa en el ‘show’, acompañadas de una interesante reflexión: «Empecé en la serie ‘Lost’ cuando tenía 24 años. Estaba segura de mí misma y llena de energía. Acabo de cumplir 44, y la vida me ha hecho ser más humilde y apacible. Parece que estas fotos fueron hace toda una vida, de una persona diferente. Me siento entusiasmado por lo que me deparará la próxima ‘vida’, mis próximos veinte años». Sin duda, una interesante manera de confirmar que, con el tiempo, ha cambiado la perspectiva.