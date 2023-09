El espectacular cambio físico de Melissa Joan Hart, la actriz que daba vida a ‘Sabrina’

Lo cierto es que la serie la convirtió en uno de los rostros más populares de los noventa pero, pese a ello, una vez que esta terminó, su carrear no fue todo lo prolífica que se esperaba. En 1993, la intérprete fundó una pequeña productora junto a su madre, ‘Hartbreak Films’, dedicada a contenidos ideados para toda la familia. De hecho, tras el final de ‘Sabrina’, produjeron una miniseria llamada ‘Tying the Knot ’, una especie de ‘reality’ que documentaba su boda con el guitarrista de la banda ‘Course of Nature’, Mark Wilkerson, con quien, por cierto, sigue casada desde entonces y tiene tres hijos: Mason (2006); Braydon (2008) y Tucker (2012).